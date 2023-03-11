المبعوث الأممي لليمن يدعو أطراف الأزمة للانخراط في مناقشات جدية لإطلاق سراح المحتجزين

وحثّ المبعوث الأممي، في بيان قُبَيل الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، في سويسرا؛ الأطرافَ، مع اقتراب شهر رمضان، على الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به تجاه بعضهم البعض، وأيضًا تجاه الآلاف من الأسر اليمنية التي طال انتظارها لعودة ذويها؛ وفقًا لـ"رويترز".