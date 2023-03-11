المبعوث الأممي لليمن يدعو أطراف الأزمة للانخراط في مناقشات جدية لإطلاق سراح المحتجزين

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، اليوم "السبت"، الأطرافَ المعنية بالأزمة اليمنية إلى الانخراط في مناقشات جدية وصريحة؛ للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المحتجزين.
وحثّ المبعوث الأممي، في بيان قُبَيل الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، في سويسرا؛ الأطرافَ، مع اقتراب شهر رمضان، على الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به تجاه بعضهم البعض، وأيضًا تجاه الآلاف من الأسر اليمنية التي طال انتظارها لعودة ذويها؛ وفقًا لـ"رويترز".
وينعقد الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين ابتداءً من اليوم في سويسرا، ويترأس اللجنة مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعضوية أطراف النزاع في اليمن.