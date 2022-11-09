مصدر: روسيا منحت إيران 140 مليون يورو وأسلحة أمريكية وبريطانية مقابل "المسيرات"

وذكر المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن "طائرة عسكرية روسية نقلت سرًا المبلغ النقدي و3 نماذج من الذخيرة عبارة عن صاروخ بريطاني مضاد للدبابات من طراز (NLAW)، وصاروخ أمريكي مضاد للدبابات من طراز (Javelin)، وصاروخ (Stinger) مضاد للطائرات إلى مطار في طهران في الساعات الأولى من صباح 20 أغسطس.