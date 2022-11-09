مصدر: روسيا منحت إيران 140 مليون يورو وأسلحة أمريكية وبريطانية مقابل "المسيرات"

نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، عن مصدر أمني، اليوم (الأربعاء)، أن روسيا منحت إيران 140 مليون يورو، وأسلحة بريطانية وأمريكية استولت عليها في أوكرانيا، مقابل 160 طائرة مسيّرة لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.
وذكر المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن "طائرة عسكرية روسية نقلت سرًا المبلغ النقدي و3 نماذج من الذخيرة عبارة عن صاروخ بريطاني مضاد للدبابات من طراز (NLAW)، وصاروخ أمريكي مضاد للدبابات من طراز (Javelin)، وصاروخ (Stinger) مضاد للطائرات إلى مطار في طهران في الساعات الأولى من صباح 20 أغسطس.
وأضاف أن هذه الأسلحة كانت جزءًا من شحنة معدّات عسكرية بريطانية وأمريكية مخصصة للجيش الأوكراني، وسقطت في أيدي الروس.
وبيّن المصدر أن تلك الأسلحة قد تمنح الحرس الثوري الإيراني القدرة على دراسة التكنولوجيا الغربية وربما نسخها.
ولفت إلى احتمالية عمل إيران على هندسة تلك الأسلحة عكسيًا، واستخدامها في حروبها المستقبلية.