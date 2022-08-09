"المفوضية الأوروبية" تُحذِّر من أسوأ حالة جفاف تضرب القارة منذ 500 عام

وتفصيلاً، قال أندريا توريتي، كبير الباحثين في مجلس البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية: "في الوقت الحالي يبدو أن هذا هو العام الأسوأ منذ 500 عام، وهو حتى أسوأ مما كان عليه في عام 2018". مبينًا أن "عام 2018 كان شديد الحرارة لدرجة أنه بالنظر إلى القائمة الخاصة بالأعوام الـ500 الماضية لم تكن هناك أحداثٌ أخرى مماثلة نظرًا لتفاقم الطقس الحار والجاف منذ أربع سنوات".