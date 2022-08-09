"المفوضية الأوروبية" تُحذِّر من أسوأ حالة جفاف تضرب القارة منذ 500 عام

حذَّر باحثون في المفوضية الأوروبية من أن الجفاف الذي يجتاح معظم دول الاتحاد الأوروبي سيكون الأسوأ منذ القرن السادس عشر، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، قال أندريا توريتي، كبير الباحثين في مجلس البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية: "في الوقت الحالي يبدو أن هذا هو العام الأسوأ منذ 500 عام، وهو حتى أسوأ مما كان عليه في عام 2018". مبينًا أن "عام 2018 كان شديد الحرارة لدرجة أنه بالنظر إلى القائمة الخاصة بالأعوام الـ500 الماضية لم تكن هناك أحداثٌ أخرى مماثلة نظرًا لتفاقم الطقس الحار والجاف منذ أربع سنوات".
وأوضح "توريتي" أنه "في ذلك العام ترك الطقس الجاف والحار بشكل خاص وسط وشمال أوروبا مع انخفاض غلة المحاصيل الرئيسية بنسبة تصل إلى 50٪، لكن الظروف الرطبة في جنوب أوروبا شهدت ارتفاعًا في المحاصيل".
وأضاف: "أما هذا العام فعلى العكس من ذلك، معظم أوروبا معرَّضة لموجات الحر والطقس الجاف؛ إذ يؤثر الجفاف على إنتاج الغذاء والطاقة ومياه الشرب والحياة البرية".
وأظهرت أحدث البيانات من المرصد الأوروبي للجفاف (EDO) أن نحو 45٪ من أراضي الكتلة الأوروبية تحت ظروف "تحذير"، وهي الثانية من فئات الجفاف الثلاث خلال الأيام العشرة التي سبقت 20 يوليو الماضي.
وفي بيان أوضحت المنظمة مستشهدة ببيانات برنامج "كوبرنيكوس" المتعلقة بالتغير المناخي أن الشهر الماضي كان أكثر برودة بقليل من يوليو 2019، لكنه أكثر حرارة من يوليو 2016.
وكان الشهر الماضي أحد أكثر شهور يوليو حرارة في العالم على الإطلاق، وفق ما ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، ومقرها جنيف.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس في مؤتمر صحفي: "شهد العالم لتوه شهرًا من أكثر شهور يوليو الثلاثة حرارة على الإطلاق. وبالطبع، كما نعلم جميعًا، أصابت موجة حر شديدة وطويلة للغاية بعض أجزاء أوروبا".
وإضافة إلى موجة الحر، تعاني بعض مناطق العالم جفافًا شديدًا. وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كان شهر يوليو أكثر جفافًا من المعدل في معظم أنحاء أوروبا، ومعظم أمريكا الشمالية، وأجزاء واسعة من أمريكا الجنوبية وآسيا الوسطى وأستراليا.