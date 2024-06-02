تركيا.. مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انهيار مبنى بالجزء الأوروبي من إسطنبول

وقال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي محمد أوز حسكي على حسابه في منصة إكس: "وفق تحقيق أولي، وجدنا أن المبنى تم تشييده في عام 1988 بدون احترام المعايير، مع استخدام رمل البحر في الأسمنت"! موضحًا أنه تم بعد ذلك بناء طابق ونصف طابق بدون تراخيص؛ ما أدى إلى خلل في ثبات المبنى.