"بوتين" يوجّه بمصادرة حصص شركتين نمساوية وألمانية في روسيا

وتأتي أكبر عملية مصادرة أصول أجنبية في روسيا يعلنها الكرملين، كرد فعل على ما وصفه "بوتين" بأنه إعلان الغرب لحرب اقتصادية على بلاده بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا فبراير 2022.