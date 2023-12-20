"بوتين" يوجّه بمصادرة حصص شركتين نمساوية وألمانية في روسيا

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمصادرة حصص لشركة "فينترسهال ديا" الألمانية ومجموعة النفط والغاز النمساوية "أو.إم.في"، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، في مشروع لاستخراج الغاز بالقطب الشمالي بروسيا.
وأفادت مراسيم رئاسية، الثلاثاء، بأن الحصص المملوكة للشركتين في حقل "يوزنو روسكوي" وفي مشروعات "أكيموف"، ستنتقل إلى شركات روسية تأسست حديثًا.
وتأتي أكبر عملية مصادرة أصول أجنبية في روسيا يعلنها الكرملين، كرد فعل على ما وصفه "بوتين" بأنه إعلان الغرب لحرب اقتصادية على بلاده بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا فبراير 2022.
وجرى تجميد أصول للدولة الروسية بمئات المليارات من الدولارات في الغرب، فضلاً عن تجميد أصول رجال أعمال ومستثمرين روس.
وسيطرت ألمانيا العام الماضي، على مصفاة نفط شفيت الكبيرة المملوكة لروسيا والتي تزود برلين بنحو 90 بالمائة من الوقود.
وأوضحت المراسيم الرئاسية الروسية أن الخطوة تهدف إلى حماية المصالح الوطنية وسط تصرفات الغرب غير القانونية وغير الودية تجاه الأصول الروسية.