بريطانيا تحظر دخول المستوطنين المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، أن بلاده قررت حظر دخول المستوطنين المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وكتب كاميرون في منشور عبر منصة x: "إن المستوطنين المتطرفين، من خلال استهدافهم وقتلهم للمدنيين الفلسطينيين، يقوضون الأمن والاستقرار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. ويجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبيه".
وأضاف وفق "روسيا اليوم": "نحن نمنع المسؤولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة للتأكد من أن بلادنا لا يمكن أن تكون موطنًا للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الترهيبية".
يشار إلى أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، أعلنت قبل أسبوع، أن باريس تدرس فرض عقوبات خاصة بها على الجهات المتورطة في أعمال عنف بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.
وشهد الأسبوع الماضي، إعلان رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، أن حكومته ستمنع المستوطنين المتطرفين القاطنين في الضفة الغربية من دخول الأراضي البلجيكية، مشيرًا إلى أن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في أعمال تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بدء تنفيذ سياسة جديدة تجاه المتورطين في ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية، موضحًا أنه سيتم تنفيذ سياسة تقييد التأشيرات للأفراد الذين يُعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية بما في ذلك من خلال ارتكاب أعمال عنف، أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية.
وأشار إلى أن "أفراد الأسرة المباشرين قد يخضعون أيضًا لهذه القيود".