استفزاز يتجدد.. مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات تطال 4 فلسطينيين

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل اعتداءاتها على الفلسطينيين، وأصيب العشرات بحالات اختناق بعد استهدافهم من الاحتلال الإسرائيلي بالقنابل الغازية المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، وسط الخليل التي كانت مسرحًا لاقتحام آلاف المستوطنين وتنفيذهم سلسلة من الاعتداءات الوحشية على الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.