استفزاز يتجدد.. مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات تطال 4 فلسطينيين

اقتحم المستوطنون، اليوم، باحات المسجد الأقصى مجددًا، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل انتشارها في أحياء البلدة القديمة في القدس.
وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن عملية الاقتحام تَخللها تجول للمستوطنين في باحات الأقصى بشكل استفزازي، تَرافق مع ذلك حملة اعتقالات نفّذتها قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس في القدس طالت أربعة فلسطينيين.
كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل اعتداءاتها على الفلسطينيين، وأصيب العشرات بحالات اختناق بعد استهدافهم من الاحتلال الإسرائيلي بالقنابل الغازية المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، وسط الخليل التي كانت مسرحًا لاقتحام آلاف المستوطنين وتنفيذهم سلسلة من الاعتداءات الوحشية على الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.