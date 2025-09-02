"تستعرض قدراتها في عرض عسكري".. هل تقود الصين النظام العالمي الجديد بعد تراجع دور أميركا؟

وبمشاهد بالغة الدقة والتنظيم، يهدف هذا الاستعراض العسكري غير المسبوق إلى تسليط الضوء على الإمكانيات العسكرية الهائلة للصين، وقدراتها الدبلوماسية المتنامية، في وقت تشهد فيه الساحة الدولية حالة من عدم اليقين. فمنذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، شهدنا تراجعًا أمريكيًا ملحوظًا عن الالتزامات الدولية، وخفضًا في المساعدات الخارجية، وانسحابًا من مؤسسات عالمية، بالإضافة إلى شن حروب تجارية ضد حلفاء وخصوم على حد سواء، وفقًا لـ"رويترز".