غزة تحت النار.. 37 غارة إسرائيلية خلال 20 دقيقة ومئات العائلات تُهجّر

ونقل تلفزيون فلسطين أن القصف لا يزال مستمرًا حتى لحظة إعداد الخبر، فيما أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 62 شخصًا منذ فجر الاثنين، معظمهم من مدينة غزة، جراء الهجمات المتواصلة.