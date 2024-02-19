"السيسي": إيرادات قناة السويس تراجعت بنحو 50% بسبب أزمات المنطقة

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد ذكر خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري، أن حركة التجارة في قناة السويس انخفضت 42% منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن التجارية بالبحر الأحمر.