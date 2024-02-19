"السيسي": إيرادات قناة السويس تراجعت بنحو 50% بسبب أزمات المنطقة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الاثنين)، أن إيرادات قناة السويس تراجعت حوالي من 40 إلى 50%؛ بسبب الأزمات على حدود البلاد المختلفة بعد أن كانت تدر نحو 10 مليارات دولار سنوياً.
وقال "السيسي" خلال كلمة في مؤتمر لقطاع الطاقة بالقاهرة: "إن الأزمات الحالية على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان وقطاع غزة، أثرت على الممر الملاحي الذي كان يُدِر لمصر تقريباً حوالي 10 مليارات دولار سنوياً".
وأضاف: "لقد تراجع دخل قناة السويس بنسبة 40 إلى 50%، والمفروض علينا التزامات مع مؤسسات تمويل".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد ذكر خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري، أن حركة التجارة في قناة السويس انخفضت 42% منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن التجارية بالبحر الأحمر.