"البرلمان العربي" يدين استهداف الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين ومراكز الإيواء بغزة

وحمل البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر، وطالبهم بالضغط على كيان الاحتلال الغاشم، لوقف حرب الإبادة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك المجازر والجرائم كمجرمي حرب، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والإنفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة للحد من المجاعة والأوضاع المأساوية بالقطاع.