"البرلمان العربي" يدين استهداف الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين ومراكز الإيواء بغزة

أدان البرلمان العربي، وبشدة، المجزرة المروعة التي قام بها كيان الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة في خان يونس بقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 50 فلسطينياً وإصابة العشرات.
وعدّ البرلمان العربي، في بيان له، استمرار كيان الاحتلال في استهدافه الممنهج والمتواصل للمدنيين ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة، استمراراً لحرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، والتحدي السافر لجميع القرارات والقوانين الدولية، وخاصة القانون الدولي الإنساني.
وحمل البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر، وطالبهم بالضغط على كيان الاحتلال الغاشم، لوقف حرب الإبادة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك المجازر والجرائم كمجرمي حرب، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والإنفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة للحد من المجاعة والأوضاع المأساوية بالقطاع.