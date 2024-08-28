"الخارجية الفلسطينية" تندد بجرائم الاحتلال في غزة والضفة

وأشارت إلى أن حصار المستشفيات والإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم، وفرض التشريد القسري، يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، يرقى إلى جرائم حرب، داعيةً إلى تدخّل دولي عاجل؛ لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.