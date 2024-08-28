"الخارجية الفلسطينية" تندد بجرائم الاحتلال في غزة والضفة

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية مستمرة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، والتي تسفر عن المزيد من الشهداء والجرحى، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية.
وأشارت إلى أن حصار المستشفيات والإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم، وفرض التشريد القسري، يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، يرقى إلى جرائم حرب، داعيةً إلى تدخّل دولي عاجل؛ لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.