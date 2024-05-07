بعد تحذيرات "غوتيريش".. "بوريل": الهجوم الإسرائيلي على رفح سيخلف المزيد من الضحايا

وأعلنت حركة حماس، أمس الإثنين، موافقتها على اقتراحٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قدّمه وسطاء، لكن إسرائيل قالت إن الشروط لا تلبي مطالبها ومضت قدماً في مهاجمة رفح، بينما تخطط لمواصلة المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق.