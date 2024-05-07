بعد تحذيرات "غوتيريش".. "بوريل": الهجوم الإسرائيلي على رفح سيخلف المزيد من الضحايا

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، من تداعيات الهجوم الإسرائيلي على معبر رفح الفلسطيني، معبراً عن خشيته من سقوط مزيدٍ من الضحايا المدنيين.
وقال بوريل، تأكيداً لما صرح به الأمين العام للأمم المتحدة، إنه من المرجح أن يؤدي الهجوم على رفح الفلسطينية، إلى مقتل المزيد من المدنيين، مضيفاً أن إسرائيل شنّت هجومها رغم التحذيرات الصريحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأوضح بوريل، في تصريحات للصحفيين، وفق رويترز، "الهجوم على رفح بدأ مجدداً رغم كل طلبات المجتمع الدولي والولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والجميع يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الهجوم".
وتابع قائلاً "أخشى أن يتسبّب هذا مرة أخرى في سقوط الكثير من الضحايا بين المدنيين.. مهما قالوا"، مضيفاً "لا توجد مناطق آمنة في غزة".
وأعلنت حركة حماس، أمس الإثنين، موافقتها على اقتراحٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قدّمه وسطاء، لكن إسرائيل قالت إن الشروط لا تلبي مطالبها ومضت قدماً في مهاجمة رفح، بينما تخطط لمواصلة المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد حذر أمس من أنّ "اجتياحاً" إسرائيلياً لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة سيكون أمراً "لا يُحتمل"، داعياً حكومة الاحتلال وحركة حماس إلى "بذل جهد إضافي" للتوصل إلى هدنة.
وقال غوتيريش إنّ "اجتياحاً برّياً لرفح سيكون أمراً لا يُحتمل بسبب عواقبه الإنسانية المدمّرة، وبسبب تأثيره المزعزع للاستقرار في المنطقة".