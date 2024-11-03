قد لا يفوز المرشح صاحب أكبر نسبة أصوات.. ما "المجمع الانتخابي" الذي غيَّر اسم الرئيس الأمريكي 5 مرات؟

لم يحدث ذلك في تاريخ الولايات المتحدة مع هيلاري فقط، حيث تكرّر أربع مرات من قبل في تاريخ البلاد، مع الرئيس جون كوينسي أدامز؛ في عام 1824، والرئيس روثرفورد هيز؛ في عام 1876، والرئيس بنجامين هاريسون؛ في عام 1888، والرئيس جورج بوش؛ عام 2000، إذ تفوق عليه خصمه آل غور؛ بـ540 ألف صوت شعبي، فيما فاز هو بـ271 مقابل 266 من أصوات المجمع الانتخابي؛ ليصبح الرئيس الـ43 للولايات المتحدة.