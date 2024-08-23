التهمة "تخطيط لهجمات إرهابية".. إيران تعتقل 14 عنصراً ينتمون لـ"داعش خراسان"

واعتقلت إيران 35 شخصًا في يناير، من بينهم قائد بفرع التنظيم في أفغانستان (داعش-خراسان)، الذي قالت إنه على صلة بالتفجيرين اللذين وقعا في الثالث من يناير في مدينة كرمان بجنوب شرق البلاد.