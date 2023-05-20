أوكرانيا ترفض أي وساطة تنطوي على خسارة أراضٍ أو تجميدٍ للنزاع

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا؛ في لشبونة، أنّ أوكرانيا ترفض أيّ وساطة سلامٍ مع روسيا لا تستبعد منذ البداية أيّ خسارة للأراضي الأوكرانية أو وقف للقتال.
وقال كوليبا؛ بعد اجتماعٍ مع نظيره البرتغالي جواو غوميش كرافينيو؛ "أي خطّة أو مبادرة سلام وأي وساطة، لا ينبغي أن تنطوي على خسارة قانونية أو حقيقية للأراضي الأوكرانية".
وأضاف كوليبا؛ متحدثاً للصحافيين باللغة الإنجليزية "لا ينبغي أن تقوم أي مبادرة أو وساطة على فرضية أنه يجب علينا تجميد الصراع ثم رؤية ما سيحدث".
والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة الجمعة، حيث شكره على دعم سيادة أوكرانيا.