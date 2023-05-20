أوكرانيا ترفض أي وساطة تنطوي على خسارة أراضٍ أو تجميدٍ للنزاع

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا؛ في لشبونة، أنّ أوكرانيا ترفض أيّ وساطة سلامٍ مع روسيا لا تستبعد منذ البداية أيّ خسارة للأراضي الأوكرانية أو وقف للقتال.