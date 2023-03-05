تونس.. مظاهرات تنديدًا باعتقال حقوقيين وانتهاك الحريات

رغم تحذير السلطات وقرار المنع، شارك مئات التونسيين من أنصار "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة للرئيس قيس سعيد الأحد، في مسيرة احتجاجية بالعاصمة، تنديدًا باعتقال عدد من قادتها، ومن تردي الوضع الحقوقي في البلاد. في المقابل، يقول سعيد إن تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى ويصف من يعادونه بالمجرمين والخونة والإرهابيين، ويطالب السلطات باتخاذ إجراءات بحقهم.
فقد احتج المئات من أنصار "جبهة الخلاص الوطني" التونسية المعارضة الأحد، في العاصمة للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 20 معارضًا تم توقيفهم في الأسابيع الأخيرة خلال حملة اعتقالات غير مسبوقة.
وردد المتظاهرون الذين تجاوز عددهم الألف، شعارات من بينها "حريات حريات دولة البوليس انتهت" و"أطلقوا سراح الموقوفين" و"يسقط يسقط الانقلاب".
ورفع المحتجون صورًا للمعتقلين كتبوا عليه "حرية" "لا للاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة".