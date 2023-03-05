تونس.. مظاهرات تنديدًا باعتقال حقوقيين وانتهاك الحريات

رغم تحذير السلطات وقرار المنع، شارك مئات التونسيين من أنصار "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة للرئيس قيس سعيد الأحد، في مسيرة احتجاجية بالعاصمة، تنديدًا باعتقال عدد من قادتها، ومن تردي الوضع الحقوقي في البلاد. في المقابل، يقول سعيد إن تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى ويصف من يعادونه بالمجرمين والخونة والإرهابيين، ويطالب السلطات باتخاذ إجراءات بحقهم.