الهجوم الإسرائيلي على سوريا يودي بحياة 3 عسكريين ويصيب 8

وثَّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل وإصابة 11 عسكريًّا في سوريا نتيجة استهداف صاروخي إسرائيلي لموقعَين عسكريَّين في ريف طرطوس اليوم الأربعاء.
وأوضح المرصد أن ثلاثة عسكريين، لم تُعرف جنسياتهم وتبعيتهم، قُتلوا، وأُصيب ثمانية 8 بجروح، بينهم خمسة ضباط من الدفاع الجوي.
وبيَّن أن الضربة استهدفت مستودعًا للأسلحة تابعًا لـ"حزب الله" اللبناني قرب قريتَي الجماسة ودير الحجر، وقاعدة للدفاع الجوي تابعة لقوات الحكومة في قرية كرتو التي تبعد عن موقع الاستهداف الأول 10 كيلومترات.
ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن عسكريَّين قُتلا، وأُصيب ستة بجروح، كما وقعت بعض الخسائر المادية من جراء هجوم إسرائيلي على بعض مواقع الدفاع الجوي في ريف طرطوس.
وأضافت بأن الهجوم الصاروخي وقع بعد الظهر من اتجاه البحر المتوسط.