الهجوم الإسرائيلي على سوريا يودي بحياة 3 عسكريين ويصيب 8

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن عسكريَّين قُتلا، وأُصيب ستة بجروح، كما وقعت بعض الخسائر المادية من جراء هجوم إسرائيلي على بعض مواقع الدفاع الجوي في ريف طرطوس.