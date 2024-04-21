حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة بجنوب لبنان.. وهذه مواصفاتها وقدراتها الخاصة

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، أمس الأحد، أنها أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة كانت في مهمة قتالية في جنوب لبنان.
وتفصيلاً، قالت الجماعة المدعومة من إيران في بيان إن الطائرة التي أُسقطت فوق منطقة العيشية "كانت تقوم باعتداءاتها على أهلنا الشرفاء والصامدين"، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وتتمثل مهام الطائرة المسيرة في أنها: تستخدم في الرصد والاستطلاع الجويين، وإنتاج الأهداف البرية ومراقبتها ومهاجمتها، وتوجيه وهداية النيران لصالح المدفعية، ومساندة القوات البرية بالنيران والمعلومات، واستطلاع الإشارة على المستوى التكتيكي، وتنفيذ دوريات مسلحة لمعالجة الأهداف الطارئة.
وتمتلك المسيرة قدرات خاصة هي: قدرة على التصوير النهاري والحراري حتى مسافة 4.5 كلم، قدرة على التعيين الليزري على الأهداف الثابتة والمتحركة، قدرة على حمل أربعة صواريخ من نوع ستار أو غاتر أو مكخوليت.
الطول 6.1 متر
العرض 10.6
المدى: 300 كلم
الوزن الإجمالي: 550 كلغ.
الارتفاع: حتى 6 كلم.
مدة التحليق حتى 18 ساعة.
السرعة: 65 م / ث.
وتعد الطائرة ثالث أكبر مسيرة من طراز "هيرميس"، الذي يشمل "هيرميس 90"، و"هيرميس 180"، و"هيرميس 1500"، وهي أول طائرة مسيرة تحلق بموافقة هيئة الطيران المدني الإسرائيلية.