حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة بجنوب لبنان.. وهذه مواصفاتها وقدراتها الخاصة

وتمتلك المسيرة قدرات خاصة هي: قدرة على التصوير النهاري والحراري حتى مسافة 4.5 كلم، قدرة على التعيين الليزري على الأهداف الثابتة والمتحركة، قدرة على حمل أربعة صواريخ من نوع ستار أو غاتر أو مكخوليت.