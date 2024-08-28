"التعاون الإسلامي" تدعو إلى مساعدة ضحايا السيول والفيضانات في السودان

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية، إلى تقديم المساعدات العاجلة لجمهورية السودان؛ إثر الفيضانات والسيول العارمة غير المسبوقة التي اجتاحت السودان مطلع الأسبوع الجاري؛ مما تسبب في مقتل العشرات ومحاصرة الآلاف من السكان في منازلهم بسبب السيول والفيضانات.