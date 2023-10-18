أمين عام الأمم المتحدة يدين قصفَ المستشفى المعمداني في غزة

أدان الأمينُ العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، وجميعُ المنظمات التابعة؛ قصفَ قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الأهلي المعمداني في غزة مساء أمس.
وقدم الأمينُ العام تعازيَه لأسر الضحايا، وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مشددًا على تمتع المستشفيات والعيادات والعاملين في المجال الطبي ومنشآت الأمم المتحدة بالحماية بموجب القانون الدولي.
من جهتها أدانت المديرةُ الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية "ليلى بكر"، قصفَ المستشفى.
وقالت: "على العالم أن يتحرّك فورًا لإنهاء دائرة العنف وحماية الأبرياء؛ فاستهداف المستشفيات والمنشآت الصحية والعاملين في المجال الصحي جريمة لا يجبّ التساهل معها".