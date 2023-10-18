أمين عام الأمم المتحدة يدين قصفَ المستشفى المعمداني في غزة

وقدم الأمينُ العام تعازيَه لأسر الضحايا، وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مشددًا على تمتع المستشفيات والعيادات والعاملين في المجال الطبي ومنشآت الأمم المتحدة بالحماية بموجب القانون الدولي.