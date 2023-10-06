لبنان.. الجيش يدهم مخيمات للنازحين السوريين

وتشهد البلاد توتراً في ملف النازحين السوريين، حيث شهدت منطقة الدورة في المتن شمال العاصمة، ليل أمس، إشكالاً كبيراً بين نازحين ولبنانيين، أدّى إلى سقوط عدد من الجرحى من الطرفين، ما دفع الجيش إلى التدخل.