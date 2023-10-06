لبنان.. الجيش يدهم مخيمات للنازحين السوريين

دهم الجيش اللبناني مخيمات للنازحين السوريين شمال لبنان، وأوقف عدداً منهم، كما صادر مضبوطات غير قانونية ومزوّرة.
وقال الجيش في بيان، إن "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت عدداً من مخيمات النازحين السوريين في منطقة السماقية – عكار، وأوقفت عدداً من السوريين لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجوّلهم من دون أوراق ثبوتية".
وأضاف البيان، أن "قوى الجيش ضبطت خلال الدهم مبالغ مالية مزيّفة وسيارة غير قانونية، إضافة إلى ختم عائد لأمين صندوق إحدى البلدات اللبنانية".
وتشهد البلاد توتراً في ملف النازحين السوريين، حيث شهدت منطقة الدورة في المتن شمال العاصمة، ليل أمس، إشكالاً كبيراً بين نازحين ولبنانيين، أدّى إلى سقوط عدد من الجرحى من الطرفين، ما دفع الجيش إلى التدخل.
ويدخل آلاف السوريين إلى لبنان عبر عدد من المعابر البرية غير الشرعية الممتدة على طول الحدود المتداخلة جغرافياً، وتنشط فيها شبكات للمهرّبين بين البلدين.
ومن غير المعلوم الأرقام الدقيقة لعدد النازحين السوريين في لبنان، لكن التقديرات الأخيرة تشير إلى مليون و500 ألف نازح.