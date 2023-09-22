أرمينيا.. متظاهرون مناهضون للحكومة في شوارع يريفان احتجاجًا على أحداث "ناغورني قره باغ"

وأعلن رئيسُ الوزراء الأرميني، الجمعة، الاستعدادَ لاستقبال حوالى 40 ألف لاجئ، مشدّدًا على أنّ هدفه الرئيسي هو "ضمان حصول مواطنينا على فرصة العيش في منازلهم من دون خوف وفي أمان".