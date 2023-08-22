هجوم جديد للدعم على معسكر المدرعات بالخرطوم.. والجيش السوداني يتصدى

وتتواصل المعارك بين القوتين العسكريتين في البلاد منذ منتصف أبريل الماضي، في العديد من المناطق، بلا هوادة، وأسفرت حتى الآن عن نحو خمسة آلاف قتيل بحسب منظمة أكليد.