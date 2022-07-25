مدعومة بالحزب الحاكم.. مورمو تصبح أول رئيسة للهند من أصول قبلية

وانطلقت مسيرة مورمو البالغة 64 عامًا في بلدة قبلية صغيرة ترعرعت فيها، حيث كان الحصول على تعليم أساسي بسيط بمثابة حلم. لكن رغم وجود عقبات كثيرة، ثابرت وأصبحت أول شابة في بلدتها تدخل الجامعة.