مقتل طفلَيْن وإصابة 6 آخرين في حادث طعن مروِّع قرب ليفربول شمال إنجلترا

وتابع وهو يشير إلى الرقبة والظهر والصدر: "تعرضوا للطعن هنا، هنا، هنا، في كل مكان. كانوا جميعًا في سن العاشرة تقريبًا. أحدهم أصيب بجروح خطيرة حقًّا".