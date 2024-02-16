بالفيديو.. رغم الحرب والمعاناة الإنسانية: "الجارديان" توثّق تكريمَ حفظة القرآن في غزة

ويتكدّس نحو مليون ونصف المليون نازح في رفح التي تقع على الحدود المصرية، من أصل نحو مليونين هم إجمالي سكان غزة، ويخشى مئات الآلاف من هؤلاء النازحين من خطر الموت الذي يتهدّدهم في ظلّ التهديد الإسرائيلي باجتياح المدينة الحدودية.