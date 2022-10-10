"بوتين" يردّ على تفجير جسر القرم بوابل من الصواريخ على كييف والمدن الأوكرانية

من جانبها، قالت الشرطة الأوكرانية إن ما لا يقل عن عشرة قتلوا وحوالي 60 آخرين جرحوا في قصف صاروخي روسي للعاصمة الأوكرانية كييف، كما استُهدفت مدن أخرى بالقصف، وانقطعت الطاقة عن عدد من المناطق.