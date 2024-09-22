فصائل عراقية مسلحة تنفذ هجومًا بالطيران المسيّر على موقع إسرائيلي في الأغوار

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، مساء الأحد، أنها نفذت هجومًا بالطيران المسيّر على موقع إسرائيلي في الأغوار.
وتفصيلاً، قالت الفصائل إنها نفذت هجومًا بمسيرات "الأرفد" على هدف إسرائيلي في منطقة الأغوار، مشيرة إلى أن "عملياتنا ستتصاعد".
وذكرت مصادر إسرائيلية أن طائرات مسيّرة اخترقت الحدود باتجاه مناطق إسرائيلية بالأغوار وبيسان.
بالتزامن مع ذلك، أفاد مراسل قناة"سكاي نيوز عربية"، مساء الأحد، بأن سربًا من الطائرات المسيّرة انطلق من العراق تجاه مواقع إسرائيلية في الجولان.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بحدوث دوي انفجارات في ريف درعا الغربي قرب الجولان بالتزامن مع تحليق طائرات إسرائيلية.
وشنت الفصائل العراقية المسلحة هجومًا بالصواريخ المطورة (كروز) وكذلك بالطائرات المسيّرة مستهدفة قاعدة الأغوار الإسرائيلية، حيث استهدفت المسيرات عدة مناطق داخل إسرائيل وتحركت طائرات إسرائيلية لاعتراضها، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتتخذ القوات الأمريكية داخل قاعدة عين الأسد إجراءات غير مسبوقة، حيث وسعت المستشفى الميداني داخل القاعدة خوفًا من هجمات تستهدف القاعدة.
ومن الفصائل الأكثر انخراطًا في مثل هذه الهجمات هي حركة النجباء الناشطة في العراق وكتائب حزب الله العراقية وكتائب سيد الشهداء وهي تشن عمليات هجومية ضد إسرائيل وضد القوات الأمريكية في سوريا وليس في داخل العراق، حيث هناك شبه هدنة بين تلك الفصائل والقوات الأمريكية بالعراق.