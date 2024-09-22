فصائل عراقية مسلحة تنفذ هجومًا بالطيران المسيّر على موقع إسرائيلي في الأغوار

ومن الفصائل الأكثر انخراطًا في مثل هذه الهجمات هي حركة النجباء الناشطة في العراق وكتائب حزب الله العراقية وكتائب سيد الشهداء وهي تشن عمليات هجومية ضد إسرائيل وضد القوات الأمريكية في سوريا وليس في داخل العراق، حيث هناك شبه هدنة بين تلك الفصائل والقوات الأمريكية بالعراق.