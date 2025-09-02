غزة تنزف.. أكثر من 100 شهيد بنيران الاحتلال خلال 24 ساعة.. وتصاعد وفيات الجوع والتجويع

كما أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن 13 حالة وفاة جديدة نتيجة الجوع وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 3 أطفال، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب سوء التغذية إلى 361 حالة وفاة، منهم 130 طفلًا. ومنذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، سُجلت 83 حالة وفاة إضافية بينهم 15 طفلًا، ما يعكس تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية.