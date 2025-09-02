غزة تنزف.. أكثر من 100 شهيد بنيران الاحتلال خلال 24 ساعة.. وتصاعد وفيات الجوع والتجويع

أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة، أمس الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 105 قتلى جراء نيران الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الفجر، بينهم 53 شهيدًا في مدينة غزة وحدها.
وبحسب ما أورده مراسل RT، سجّل مستشفى الشفاء 35 شهيدًا، وعيادة الشيخ رضوان 5 شهداء، ومستشفى المعمداني 13 شهيدًا، ومستشفى العودة 10 شهداء، فيما وثق مستشفى الأقصى 5 شهداء، ومستشفى ناصر 33 شهيدًا.
كما أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن 13 حالة وفاة جديدة نتيجة الجوع وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 3 أطفال، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب سوء التغذية إلى 361 حالة وفاة، منهم 130 طفلًا. ومنذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، سُجلت 83 حالة وفاة إضافية بينهم 15 طفلًا، ما يعكس تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف المنازل والبنية التحتية في مدينة غزة، ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين، وسط نزوح جماعي يزيد من معاناة أكثر من مليوني إنسان يواجهون ظروف مجاعة قاسية.
ويأتي هذا في وقت تدخل فيه حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل يومها الـ697، في ظل غياب أي جهود دولية جدية لوقف إطلاق النار، مع استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التنصل من أي اتفاقات لإنهاء المأساة.