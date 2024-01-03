حداد وطني في إيران اليوم الخميس.. وخامنئي يتوعد: الرد على هجوم كرمان سيكون قاسيًا

أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن "الهجوم الإرهابي" الذي هز كرمان، اليوم الأربعاء، "سيترتب عليه رد قاس".
وحسب موقع العربية، تعهد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأربعاء، "بالانتقام حتمًا ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان".
وقضى نحو 188 شخصًا حتى الساعات الأولى من مساء الأربعاء في إيران من جراء انفجارين وقعا قرب مقبرة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في كرمان، تزامنًا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أمريكية في العراق.
وأعلنت إيران، الخميس، حدادًا وطنيًا بعد سقوط عدد كبير من القتلى، فضلاً عن إصابة ما لا يقل عن 170 في الهجمات التي استهدفت مراسم إحياء ذكرى مقتل سليماني.
وفي وقت لاحق، أعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن "الوضع الآن في كرمان طبيعي، وتحت سيطرة القوات الأمنية".
وتوعد وزير الداخلية أيضًا بأن "الرد على الهجوم الإرهابي في كرمان سيكون ساحقًا، وفي أقرب وقت".