حداد وطني في إيران اليوم الخميس.. وخامنئي يتوعد: الرد على هجوم كرمان سيكون قاسيًا

وقضى نحو 188 شخصًا حتى الساعات الأولى من مساء الأربعاء في إيران من جراء انفجارين وقعا قرب مقبرة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في كرمان، تزامنًا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أمريكية في العراق.