المخابرات البريطانية: مرتزقة فاغنر الروسية تسيطر على شرق باخموت وأوكرانيا على غربها

وأضافت أنه في ظل قدرة الوحدات الأوكرانية على إطلاق النار من المباني المحصنة إلى الغرب؛ أصبح هذا المكان منطقة قتل؛ الأمر الذي من المحتمل أن يشكل تحديًّا شديدًا بالنسبة لقوات فاغنر التي تحاول مواصلة هجومها إلى الغرب.