المخابرات البريطانية: مرتزقة فاغنر الروسية تسيطر على شرق باخموت وأوكرانيا على غربها

أفادت الاستخبارات البريطانية اليوم (السبت)، بأن الجزء الشرقي من مدينة باخموت الأوكرانية المحاصرة، أصبح -إلى حد كبير- الآن تحت سيطرة مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر؛ ولكن الجيش الأوكراني ما زال يسيطر على غرب المدينة.
وبيّنت وزارة الدفاع في لندن في التحديث الاستخباراتي اليومي عبر تغريدةٍ، أن نهر باخموتكا الذي يتدفق عبر وسط المدينة، أصبح الآن خط الجبهة.
وأوضحت أنه في غرب المدينة الذي تسيطر عليه أوكرانيا، دمّرت قوات كييف الجسور الرئيسية فوق النهر الذي يمتد عبر شريط من الأرض المفتوحة يبلغ عرضه ما بين 200 إلى 800 متر.
وأضافت أنه في ظل قدرة الوحدات الأوكرانية على إطلاق النار من المباني المحصنة إلى الغرب؛ أصبح هذا المكان منطقة قتل؛ الأمر الذي من المحتمل أن يشكل تحديًّا شديدًا بالنسبة لقوات فاغنر التي تحاول مواصلة هجومها إلى الغرب.