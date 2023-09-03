الجيش الأوكراني يخترق الخطوط الروسية في الجنوب

أحرز الجيشُ الأوكراني تقدُّمًا كبيرًا من خلال اختراق خطوط روسية في جنوب أوكرانيا؛ حسبما صرّح الجنرال أولكسندر تارنافسكي، الذي يقود الهجوم المضادّ في الجبهة الجنوبية لوسيلة إعلام بريطانية، مشيرًا إلى أنه يتوقّع تقدُّمًا أسرع في منطقة زابوريجيا.