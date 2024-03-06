زيادة كبيرة لأسعار الفائدة.. "المركزي المصري" يربط سعر الجنيه بآليات السوق لمواجهة التضخم

وأشار إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير؛ إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكّل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص؛ مؤكدًا أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.