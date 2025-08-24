باريس تستدعي السفير الأمريكي بعد اتهامات بمعاداة السامية.. وخارجيتها: "ادعاءات غير مقبولة"

في خطوة دبلوماسية حاسمة، استدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفير الأمريكي في باريس، تشارلز كوشنر، على خلفية تصريحاته التي اتهم فيها فرنسا بالتقصير في مكافحة معاداة السامية.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان رسمي: "اطلعنا على ادعاءات السفير الأمريكي الذي عبّر عن قلقه لتصاعد الأعمال المعادية للسامية في فرنسا"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وأضافت: "السفير تحدث عن غياب مزعوم لإجراءات كافية من السلطات الفرنسية، وهو أمر غير مقبول".
وأكد البيان أن هذه التصريحات تُعد تدخلاً مرفوضًا في الشؤون الداخلية، وتنتهك القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية فيينا لعام 1961 التي تنظّم العلاقات الدبلوماسية وتؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
وجاءت التصريحات الأمريكية المثيرة للجدل في أعقاب توتر دبلوماسي متصاعد، بعدما أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين.
وفي السياق ذاته، رحّبت حركة حماس بتصريحات ماكرون، مشيدة بعزمه على إعلان الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.