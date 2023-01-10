تحت وطأة شح الدولار.. مصر تؤجل تشييد أية مشروعات قومية جديدة

وتضمن القرار، الذي يحمل تاريخ الرابع من يناير الجاري، ونشرته الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، تأجيل أية مشروعات قومية جديدة لم يتم البدء فيها، ولها مكون دولاري واضح، إلى جانب إلزام الجهات الحكومية بالحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف.