11 عسكريًّا سوريًّا قُتلوا في هجوم لهيئة تحرير الشام بإدلب

قُتل 11 عسكريًّا سوريًّا بنيران هيئة تحرير الشام في إدلب، المحافظة الواقعة شمال غرب البلاد والتي تشهد ازديادًا في وتيرة أعمال العنف منذ نهاية العام الماضي.