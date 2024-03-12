أول سفينة مساعدات لسكان غزة تبحر من قبرص

أبحرت سفينة تحمل نحو 200 طن من الغذاء من ميناء في قبرص، اليوم الثلاثاء، في تجربة أولى لإطلاق طريق بحري جديد لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين أصبحوا على شفا المجاعة.
وشوهدت سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز"، وهي تبحر من ميناء لارنكا في قبرص، وتسحب بارجة تحتوي على نحو 200 طن من الطحين والأرز والبروتينات، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتتولى منظمة وورلد سنترال كيتشن الخيرية، ومقرها الولايات المتحدة، تنظيم المهمة التي تتحمل الإمارات الجزء الأكبر من تمويلها، في حين تقوم مؤسسة "برواكتيفا أوبن آرمز" الخيرية الإسبانية بمهام تزويد السفينة.