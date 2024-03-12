أول سفينة مساعدات لسكان غزة تبحر من قبرص

أبحرت سفينة تحمل نحو 200 طن من الغذاء من ميناء في قبرص، اليوم الثلاثاء، في تجربة أولى لإطلاق طريق بحري جديد لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين أصبحوا على شفا المجاعة.