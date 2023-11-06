المسافة صفر: شاهد مصيدة النار في غزة.. وآليات عسكرية إسرائيلية في مهب الريح

نشر الموقع الإلكتروني لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو، يُظهر تدمير آليات عسكرية إسرائيلية بعد استهدافها من مسافات قصيرة جدًّا في قطاع غزة.
وبحسب المقطع المصور الذي نشرته الحركة قبل ساعات قليلة، ويرجع تاريخ أحداثه إلى يومَي 1 و2 نوفمبر، استهدفت الكتائب 3 آليات عسكرية إسرائيلية، حاولت التقدم شرق خان يونس في القطاع.
ويظهر في المقطع مقاتلو الحركة في الأنفاق أثناء استعدادهم لاستهداف الآليات العسكرية، ثم يظهر في اللقطات التالية استهداف المدرعات والدبابات الإسرائيلية، وتصاعُد الدخان الكثيف بعد تدميرهم بقذائف الياسين، وفقًا للمقطع المصور.
وتحاول القوات الإسرائيلية عبثًا تدمير الأنفاق التي يستخدمها الجناح العسكري لحماس إلا أنها تواجه فشلاً واضحًا حتى وقتنا هذا، على الرغم من تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي الذي زعم أن تل أبيب "لديها القدرة على الوصول إلى جميع أنفاق حماس تحت الأرض في غزة وتدميرها".
يُشار إلى أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي بلغت نحو9061 شهيدًا، من بينهم 3760 طفلاً و2326 سيدة، إضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.