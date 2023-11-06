المسافة صفر: شاهد مصيدة النار في غزة.. وآليات عسكرية إسرائيلية في مهب الريح

وتحاول القوات الإسرائيلية عبثًا تدمير الأنفاق التي يستخدمها الجناح العسكري لحماس إلا أنها تواجه فشلاً واضحًا حتى وقتنا هذا، على الرغم من تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي الذي زعم أن تل أبيب "لديها القدرة على الوصول إلى جميع أنفاق حماس تحت الأرض في غزة وتدميرها".