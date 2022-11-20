كوب 27.. الاتفاق على إنشاء صندوق لتعويض الدول الأكثر تضرراً من أزمة المناخ

وقال رئيس مؤتمر الأطراف حول المناخ في شرم الشيخ (كوب 27) سامح شكري؛ خلال جلسة عامة أمام المندوبين "لا أزال قلقاً من عدد المسائل غير المبتوت فيها، ولا سيما المسائل المالية وتخفيف المخاطر (خفض انبعاثات غازات الدفيئة) والخسائر والأضرار" الناجمة عن أزمة المناخ.