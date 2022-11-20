كوب 27.. الاتفاق على إنشاء صندوق لتعويض الدول الأكثر تضرراً من أزمة المناخ

أقرّ مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27)، فجر الأحد، في مصر، صندوق "الخسائر والأضرار" المكرّس لتعويض الأضرار التي تتكبّدها الدول الضعيفة من جرّاء أزمة المناخ.
جاء إقرار إنشاء الصندوق خلال جلسة عامة ختامية بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة حول مطالبة الدول النامية بتعويضاتٍ من الدول الغنية.
هذا وقد تمّ تمديد مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) مع استمرار المفاوضات لإحراز اختراقٍ في مسألة تمويل الدول الغنية للخسائر والأضرار اللاحقة بالدول الفقيرة، وإعادة تأكيد الأهداف المناخية الطموحة.
وقال رئيس مؤتمر الأطراف حول المناخ في شرم الشيخ (كوب 27) سامح شكري؛ خلال جلسة عامة أمام المندوبين "لا أزال قلقاً من عدد المسائل غير المبتوت فيها، ولا سيما المسائل المالية وتخفيف المخاطر (خفض انبعاثات غازات الدفيئة) والخسائر والأضرار" الناجمة عن أزمة المناخ.