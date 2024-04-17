"الأونروا": إسرائيل حولت غزة لمنطقة غير واضحة المعالم.. وطلبات المساعدة تقابل بالرفض

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني اليوم الأربعاء أن إسرائيل حولت غزة إلى منطقة "غير واضحة المعالم" خلال الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر.
وفي التفاصيل، أضاف لازاريني، في كلمة أمام مجلس الأمن، أن إسرائيل تسعى إلى إنهاء أنشطة الوكالة في غزة، مضيفا أن طلبات الوكالة لإرسال المساعدات إلى شمال القطاع تقابل بالرفض.
وأشار المفوض العام إلى مقتل 178 من موظفي الوكالة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي وتدمير أكثر من 160 مقرا للوكالة كلياً أو جزئياً، وفقاً للعربية نت.
وقال لازاريني إن عدداً من الدول ما زالت تعلق تمويلها للوكالة، محذراً من أن هذا يقوض استقرارها المالي وأن "تفكيك الوكالة سيكون له تبعات على المدى القصير وتشمل تعميق الأزمة الإنسانية وتسريع المجاعة"، ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى العمل على الحفاظ على دور الوكالة.
وكان جوزيب بوريل، منسق السياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، قال في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن "سكان غزة بحاجة ماسة للإغاثة ولا يزال الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات أمراً بالغ الأهمية".
وأضاف "نحن بحاجة إلى الأونروا أكثر من أي وقت مضى ودور الوكالة لا يمكن الاستغناء عنه".