"الأونروا": إسرائيل حولت غزة لمنطقة غير واضحة المعالم.. وطلبات المساعدة تقابل بالرفض

وأشار المفوض العام إلى مقتل 178 من موظفي الوكالة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي وتدمير أكثر من 160 مقرا للوكالة كلياً أو جزئياً، وفقاً للعربية نت.

وقال لازاريني إن عدداً من الدول ما زالت تعلق تمويلها للوكالة، محذراً من أن هذا يقوض استقرارها المالي وأن "تفكيك الوكالة سيكون له تبعات على المدى القصير وتشمل تعميق الأزمة الإنسانية وتسريع المجاعة"، ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى العمل على الحفاظ على دور الوكالة.