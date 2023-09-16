بينها منزل "زيلينسكي".. روسيا تبيع 100 من الأصول الأوكرانية في القرم

أعلنت سلطاتٌ عيّنتها روسيا في شبه جزيرة القرم، اليوم "السبت"، أنها ستبيع نحو 100 من الأصول الأوكرانية من بينها منزل يمتلكه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وذكر "رئيس برلمان" القرم فلاديمير كونستانتينوف، أن الأصول المؤممة ستباع قريبًا، وأن السلطات أجرت أول ثمانية مزادات لبيع أصول يمتلكها رجال أعمال أوكرانيون؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف "كونستانتينوف" في بيان على "تلجرام": أن عقود البيع وصلت قيمتها إلى ما يزيد على 815 مليون روبل "8,51 ملايين دولار".
وكانت السلطات التي عيّنتها روسيا في القرم قد أعلنت في فبراير "شباط" أنها أممت حوالي 500 أصل في شبه الجزيرة؛ منها ممتلكات لكبار الساسة ورجال الأعمال الأوكرانيين.
وتسيطر موسكو على القرم المعترف بها دوليًّا جزءًا من أوكرانيا، منذ 2014، حين ضمت شبه الجزيرة المطلّة على البحر الأسود قبل ثمانية أعوام من غزوها الشامل لأوكرانيا.