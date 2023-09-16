بينها منزل "زيلينسكي".. روسيا تبيع 100 من الأصول الأوكرانية في القرم

وتسيطر موسكو على القرم المعترف بها دوليًّا جزءًا من أوكرانيا، منذ 2014، حين ضمت شبه الجزيرة المطلّة على البحر الأسود قبل ثمانية أعوام من غزوها الشامل لأوكرانيا.