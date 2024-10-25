إلى مارس المقبل والتصعيد السبب.. "بريتش إيرويز" تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل

ومع استمرار النزاع في الشرق الأوسط، قالت الشركة في بيان الجمعة: "علقنا رحلاتنا إلى تل أبيب حتى نهاية مارس من العام المقبل. سيمنح هذا عملاءنا الذين نتواصل معهم لإبلاغهم بخياراتهم، بما في ذلك استرداد سعر التذكرة كاملاً، مزيدا من الشعور باليقين".