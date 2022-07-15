عودة الطوابير أمام بنوك الطعام في الولايات المتحدة

عادت الطوابير الطويلة إلى بنوك الطعام في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يسعى الأمريكيون العاملون المثقلون بسبب التضخم، إلى الحصول على مساعدات غذائية لإطعام أسرهم.
وذكرت شبكة abc news في تقرير، أنه مع ارتفاع أسعار الوقود إلى جانب تكاليف البقالة، وسط تسجيل التضخم أعلى مستوياته منذ 40 عاماً، يحاول كثير من الأفراد الحصول على الطعام من الجمعيات الخيرية وبنوك الطعام، مشيرة إلى أن بنوك الطعام، التي بدأت ترى بعض الراحة مع عودة الناس إلى العمل بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا، تكافح لتلبية أحدث الاحتياجات حتى مع توفير البرامج الفيدرالية لتوزيع كميات أقل من الطعام، وتضاؤل تبرعات محل البقالة، والهدايا النقدية.
تأتي الزيادة في أسعار المواد الغذائية بعد أن أنهت حكومات الولايات إعلانات جائحة كورونا، التي سمحت مؤقتاً بزيادة المزايا بموجب SNAP، وهو برنامج قسائم الطعام الفيدرالي الذي يغطي نحو 40 مليون أمريكي.