عودة الطوابير أمام بنوك الطعام في الولايات المتحدة

وذكرت شبكة abc news في تقرير، أنه مع ارتفاع أسعار الوقود إلى جانب تكاليف البقالة، وسط تسجيل التضخم أعلى مستوياته منذ 40 عاماً، يحاول كثير من الأفراد الحصول على الطعام من الجمعيات الخيرية وبنوك الطعام، مشيرة إلى أن بنوك الطعام، التي بدأت ترى بعض الراحة مع عودة الناس إلى العمل بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا، تكافح لتلبية أحدث الاحتياجات حتى مع توفير البرامج الفيدرالية لتوزيع كميات أقل من الطعام، وتضاؤل تبرعات محل البقالة، والهدايا النقدية.