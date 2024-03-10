"ماكرون" يعلن عن مشروع قانون للمساعدة على الموت بشروط صارمة

وفي التفاصيل، قال ماكرون لصحيفتي لاكروا وليبراسيون إن المرضى البالغين "الذين يستطيعون التمييز بشكل تام وكامل" ويعانون من "مرض عضال غير قابل للشفاء على المدى القصير أو المتوسط ولا مجال للتخفيف من آلامهم" سيتمكنون من "طلب المساعدة بهدف الموت"، وبالتالي سيتم استبعاد القُصَّر والأشخاص المصابين بأمراض نفسية أو عصبية تؤثر في القدرة على التمييز مثل مرض الزهايمر.