اعتقال 3 أشخاص "على صلة بإيران" حاولوا اغتيال ناشطة حقوقية بأمريكا

أعلن وزير العدل الأمريكي، ميريك غارلاند، الجمعة، اعتقال ثلاثة أشخاص خططوا لاغتيال صحفي وناشط بارز في حقوق الإنسان من أصول إيرانية، مشيرًا إلى أنه من منتقدي نظام طهران.
تفصيلًا قال "غارلاند" في بيان: إن الأشخاص الثلاثة كانوا يخططون لارتكاب الجريمة لقاء الحصول على المال؛ وفقا لسكاي نيوز عربية.
وبحسب غارلاند: فقد وجه مدعون عامون الاتهام إلى 3 أشخاص ينتمون إلى عصابة منظمة من أوروبا الشرقية، لها صلة بالحكومة الإيرانية لتنفيذ محاولة الاغتيال، مضيفًا أن الضحية عمل على كشف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
ولم يأت وزير العدل الأمريكي على ذكر اسم الصحفي والناشط في مجال حقوق الإنسان، لكن الناشطة الأمريكية من أصول إيرانية مسيح علي نجاد، نشرت مقطع فيديو على "تويتر" أكدت فيه أنها هي الشخص المعني.
وقالت إنها عادت للتو من المقر الرئيسي لمكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" في نيويورك؛ حيث كان لديها لقاء مع 12 عنصرًا في المكتب.
وأضافت أنها علمت من عناصر "أف بي آي" أن هناك 3 أشخاص في نيويورك حاولوا قتلها على الأرض الأمريكية.
وأردفت رافعة يدها اليسرى مشيرة إلى وجهها: "نعم هذا هو وجه الشخص الذي استهدفته مؤامرة الاغتيال"، مؤكدة أنها ليست خائفة على حياتها.