اعتقال 3 أشخاص "على صلة بإيران" حاولوا اغتيال ناشطة حقوقية بأمريكا

ولم يأت وزير العدل الأمريكي على ذكر اسم الصحفي والناشط في مجال حقوق الإنسان، لكن الناشطة الأمريكية من أصول إيرانية مسيح علي نجاد، نشرت مقطع فيديو على "تويتر" أكدت فيه أنها هي الشخص المعني.