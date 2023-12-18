غارات أردنية تستهدف جنوب سوريا.. ومقتل زعيم المهربين وضَبْط أسلحة ومتفجرات

يُشار إلى أن الجيش الأردني كان قد أعلن في بيان أمس الاثنين أن عشرات المتسللين من سوريا عبروا الحدود بمنصات للصواريخ، وأكد أنه يشن حربًا ضد العصابات والقوى التي تحاول تهريب المخدرات والأسلحة إلى أراضيه، مشددًا على أن قواته تواجه قوة تريد أن تستهدف أمن واستقرار المتجمع الأردني بمنطقة الحدود الشمالية.