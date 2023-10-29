فرنسا تدين بشدة هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن فرنسا تدين بشدة هجمات المستوطنين التي أدّت إلى مقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين في الأيام الأخيرة في قُصرة والساوية، فضلًا عن التهجير القسري لعدد من التجمعات السكانية؛ وفقًا لـ"فرانس برس".