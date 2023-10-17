ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة.. "رقم مفجع" لعدد القتلى من الأطفال والنساء

ذكر المكتب الإعلامي التابع لحكومة حماس في غزة، الثلاثاء، أن عدد قتلى الأطفال نتيجة هجمات إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر، ارتفع إلى "940"، والنساء إلى "1032".
وفي التفاصيل: قُتل نحو "3000" شخص في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف المتواصل منذ 7 أكتوبر، وفق حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة، الثلاثاء؛ حيث سجلت الوزارة "نحو ثلاثة آلاف قتيل وأكثر من "12500" جريح" في قطاع غزة؛ وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وقُتل "6" أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في مخيم المغازي للاجئين في غزة؛ وفقًا لمنشور للوكالة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.