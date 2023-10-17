ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة.. "رقم مفجع" لعدد القتلى من الأطفال والنساء

وفي التفاصيل: قُتل نحو "3000" شخص في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف المتواصل منذ 7 أكتوبر، وفق حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة، الثلاثاء؛ حيث سجلت الوزارة "نحو ثلاثة آلاف قتيل وأكثر من "12500" جريح" في قطاع غزة؛ وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".