"ترامب" في هجوم لاذع على زيلينسكي: لا ديموقراطية دون انتخابات

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا لاذعًا على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهمًا إياه وقيادة كييف بـ"استغلال الحرب" لتجنّب إجراء الانتخابات، ومشككًا في وجود ديموقراطية حقيقية في البلاد.
وقال ترامب خلال تصريحاته: "أعتقد أن الوقت حان لإجراء الانتخابات"، مضيفًا: "يتحدثون عن الديموقراطية، لكننا وصلنا إلى مرحلة لم تعد فيها ديموقراطية حقيقية".
وأكد أن "للشعب الأوكراني الحق في اختيار من يحكمه"، مضيفًا: "لا أعرف من سيفوز، ولكن يجب أن يكون هناك خيار".
وتأتي هذه التصريحات في ظل اتهامات روسية متكررة لزيلينسكي بعدم الشرعية، بعد انتهاء ولايته الرئاسية في 2024، في حين تمنع الأحكام العرفية السارية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022 تنظيم أي انتخابات.
وجدد ترامب انتقاداته للرئيس الأوكراني، مشيرًا إلى أن زيلينسكي لم يطّلع على خطته المقترحة لإنهاء الحرب، وقال: "الكثير من الناس يموتون. لذا سيكون من الجيد حقًا أن يقرأها".
وأعرب ترامب عن قناعته بأن روسيا "تتمتع بالتفوق" العسكري، وأنها كانت كذلك دائمًا، واصفًا إياها بأنها "أكبر بكثير" من خصمها الأوكراني، معتبرًا أن موسكو حاليًا في "موقف تفاوضي قوي"، خاصة بعد التقدم العسكري الذي حققته مؤخرًا على الجبهة.
وبحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية، فقد أعرب ترامب عن أسفه لسقوط "ملايين الضحايا"، مؤكدًا أن هذه الحرب "ما كان ينبغي أن تحدث من الأساس".
كما أشار إلى أن جزءًا من تعقيد المشهد يعود إلى "العداء الشديد" بين زيلينسكي وبوتين، ما يجعل من الصعب الوصول إلى اتفاق سلام.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت أوكرانيا قد خسرت الحرب، قال ترامب: "لقد خسروا بالفعل الكثير من الأراضي".