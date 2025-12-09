"ترامب" في هجوم لاذع على زيلينسكي: لا ديموقراطية دون انتخابات

وأكد أن "للشعب الأوكراني الحق في اختيار من يحكمه"، مضيفًا: "لا أعرف من سيفوز، ولكن يجب أن يكون هناك خيار".



وتأتي هذه التصريحات في ظل اتهامات روسية متكررة لزيلينسكي بعدم الشرعية، بعد انتهاء ولايته الرئاسية في 2024، في حين تمنع الأحكام العرفية السارية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022 تنظيم أي انتخابات.